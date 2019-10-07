В «ЛНР» запустили электронную очередь на оформление «паспортов республики» и паспортов РФ

В «ЛНР» запустили электронную очередь на оформление «паспортов республики» и паспортов Российской Федерации. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил «первый замминистра связи ЛНР» Юрий Першиков, передают местные интернет-ресурсы.

«Сегодня запущена электронная очередь, пока в тестовом режиме, она доступна только в городе Луганск», – заявил Першиков, уточнив, что «в ближайшее время услуга станет доступна жителям регионов республики».

«Я думаю, что на это понадобится несколько дней. По большому счету это связано с тем, что люди стояли в очередях, вели эти "амбарные книги", как мы их называем, и сегодня наши коллеги, волонтеры будут помогать, чтобы в первую очередь вот эти массовые очереди перенести в электронную очередь, чтобы их упорядочить», – уверяет «замминистра».

Как утверждает Першиков, за 3 часа работы электронной очереди в тестовом режиме зарегистрированы 437 человек. Доступ к сайту, как уверяют в «ЛНР», можно получить только с неподконтрольной украинским властям части территории Луганщины.

«Регистрация доступна только пользователям мобильного оператора "Лугаком"», – сообщают в «республике».

Как сообщил Першиков, «это будет единый сайт госуслуг», на который уже переносят электронную очередь в детские сады, а также намерены «все услуги, которые будут доступны в электронном варианте, переносить на этот сайт».

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В «ДНР» ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе (ЕС) разработали руководство по обработке визовых заявлений, подаваемых жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.

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