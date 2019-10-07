В одной из громад Донетчины создали ЦПАУ

В Донецкой области в Александровской поселковой объединенной территориальной громаде (ОТГ) создали Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Решение о создании центра утвердили на сессии поселкового совета. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба Донецкого центра развития местного самоуправления.

По словам заместителя Александровского поселкового головы по вопросам деятельности исполнительных органов Сергея Марича, громада насчитывает 42 населенных пункта и около 12 тыс. населения, которое ждет «от своей власти удобных и качественных административных услуг с минимальным использованием времени».

В состав ЦПАУ войдут начальник отдела – администратор, государственный администратор, два государственные регистраторы и главный специалист – паспортист. Пока здесь будут оформлять внутренние и загранпаспорта, выдавать различные удостоверения, извлечения и разрешения, в том числе архивные, регистрировать место проживания, субъектов хозяйственной деятельности и юридических лиц, решать вопросы недвижимого имущества и землеустройства, размещения и регулирования наружной рекламы, работы предприятий торговли, проведения госрегистрации предпринимателей и тому подобное.

Для предоставления административных услуг ЦПАУ в своей работе будет использовать «Мобильный офис», который сегодня уже прошел государственную регистрацию.

Мобильный ЦПАУ приобрели за государственные деньги. Стоимость проекта составляла 4 млн грн. Проектом предусмотрено создание 4 мобильных рабочих мест и предоставление около 40 видов услуг населению всех уголков громады.

«Благодаря мобильному офису старики, маломобильные слои населения нашей громады смогут получить услуги, не посещая учреждения, которые находятся в Александровке. Из-за удаленности сел от административного центра и отсутствия транспортного сообщения между некоторыми населенными пунктами для жителей ОТГ является проблемой даже получить простую справку. Мобильный офис позволяет максимально приблизить услуги ко всем жителям громады», – сообщила Александровский поселковый голова Людмила Борисевич.

Как сообщалось ранее, на 9 сентября в Донецкой области работали 29 ЦПАУ. Также административные услуги в области предоставляются на дому.

Фото: пресс-служба Донецкого центра развития местного самоуправления

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