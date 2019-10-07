Временное жилье для переселенцев за деньги госбюджета: Сколько и где купили квартир за 3 года

В 2019 году по программе софинансирования из госбюджета органам местного самоуправления направлено около 18 млн грн из 34 млн на обеспечение временным жильем переселенцев. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев, советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

«Политика Минветеранов и ВОТ открыта и прозрачна. Считаю необходимым обнародовать информацию, как расходуются государственные средства, направленные на решение жилищных вопросов переселенцев. Суть программы – согласно постановлению № 769* главным распорядителем субвенции является МинВОТ, она предоставлена ​​на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищного фонда коммунальной собственности, приобретение в собственность жилья для предоставления во временное пользование внутренне перемещенным лицам», – написал он.

Так, Калинин опубликовал информацию о состоянии выполнения программы:

2017 год (17 млн):

Мариуполь (Донецкая обл.) – 63 квартиры;

Покровск (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) – 9 квартир.

В целом – 72 квартиры, 240 внутренне перемещенных лиц.

2018 год (34 млн):

Мариуполь (Донецкая обл.) – 68 квартир;

Родинское (Донецкая обл.) – 3 квартиры;

Великая Новоселка (Донецкая обл.) – 10 квартир;

Покровск (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) – 9 квартир;

Лиман (до переименования – Красный Лиман, Донецкая обл.) – 2 квартиры;

Золотое (Луганская обл.) – 3 квартиры;

Попасная (Луганская обл.) – 6 квартир;

Кривой Рог – 15 квартир.

В целом 116 квартир, 360 внутренне перемещенных лиц.

2019 год (34 млн):

Мариуполь (Донецкая обл.) – 45 квартир;

Славянск (Донецкая обл.) – 10 квартир;

Бердянск (Запорожская обл.) – 2 квартиры;

Приморская городская ОТГ – 1 индивидуальный жилой дом;

с. Ефремовка Первомайского района – реконструкции двухэтажного здания 998 кв. м;

Житомир – 6 квартир.

Советник министра добавил, что министерство продолжает сбор заявок на участие в программе в текущем году, а также формирует перечень заявок на следующий год. «Сейчас уже направлены органам местного самоуправления около 18 млн грн. Распределение приобретенного жилья должно осуществляться согласно постановлению № 582 (балльная система)», – подытожил Руслан Калинин.

Как сообщалось ранее, в Украине софинансирование для обеспечения временным жильем переселенцев и предоставления административных сервисов стали доступнее для местной власти. Кабмин утвердил изменения, согласно которым соотношение софинансирования меняется с 50/50 на 70/30.

Напомним, 26 июня 2019 года Кабмин утвердил постановление МинВОТ, которое определяет порядок предоставления во временное пользование жилья для переселенцев и людей, потерявших дома из-за стихийных бедствий.

* Постановлением Кабинета министров Украины от 4 октября 2017 года № 769 утвержден Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

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