Некуда идти: Переселенцам не продлили договор на проживание в модульном городке Харькова

В Харькове с переселенцами, проживающими в модульном городке (построенном в 2015 году как временное жилье), до сих пор не продлили соглашение на жительство. Почти 250 человек из временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей живут там на птичьих правах, сегодня, 7 октября, сообщают «Факты.ICTV».

Домики, в которых живут люди, уже давно отслужили максимальный срок эксплуатации. Городская власть просит людей искать другой приют, но идти им некуда. Срок проживания здесь закончился еще летом. Но людям разрешили пожить еще одну зиму – до апреля. Затем переселенцы должны будут съехать.

Почти все 250 жителей городка – многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью, у которых нет денег на собственное жилье. Жилищный вопрос для них наиболее острый среди проблем переселенцев. Купить жилье возможности у этих переселенцев нет. Сдавать жилье в аренду таким людям тоже желающих немного.

В Харькове представители Агентства ООН по делам беженцев встретились с представителями власти и самими переселенцами на форуме «Города солидарности», где разработали конкретные шаги для решения проблем.

В Украине почти 1,5 млн переселенцев, 80% из них не имеют возможности приобрести себе квартиры, совокупный доход таких семей от 5 до 15 тыс. грн. Для них правительство разработало программу «Доступное жилье» – когда государство компенсирует половину стоимости квартиры. Ею воспользовались лишь 300 семей, хотя в очереди стоит более 8 тыс.

Есть еще программа льготного кредитования, по которой переселенцы имеют первоочередное право на получение низкопроцентного кредита, но она еще не работает.

Но переселенцам из модульного городка ни одна из этих программ не подходит – или по возрасту, или не тянут финансово. По словам участников форума, об этих людях должно позаботиться государство – селить в общежития или в социальные квартиры.

Как сообщалось ранее, в Харькове 302 переселенца, проживающие в модульном городке, находятся под угрозой выселения. Как отмечают правозащитники, это уже не первая попытка выселить переселенцев из модульного городка, ранее переселенцев информировали о необходимости освободить помещение из-за его аварийного состояния. Позже городской совет продлил срок проживания переселенцев в модульном городке до 1 октября. О принудительном отселении людей речь не шла. Ситуацию с каждой семьей в городке обещали рассматривать отдельно.

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