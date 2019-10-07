В Мариуполь приехала очередная партия новых автобусов

В Мариуполь (Донецкая обл.) партиями заезжают партии новых автобусов марки «МАЗ-203». В депо МТТУ уже находится 31 транспортное средство. 10 из них – автобусы-гармошки. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Данные автобусы собраны на минском автозаводе. Имеют максимальную комплектацию. Включают кондиционирование кабины водителя и салона, электронные информационные системы, маршрутные указатели, автоматическое обновление остановок, видеонаблюдение и систему подсчета пассажиров. Каждый автобус имеет возможность перевозить до 90 пассажиров», – говорится в сообщении.

Первая поставка автобусов зашла в августе. Согласно проекту, автобусный парк Мариуполя пополнится 64 единицами транспорта.

Транспорт закуплен в рамках совместного проекта Мариупольского горсовета и Международной финансовой корпорации (IFC).

Напомним, также в Мариуполе ожидается обновление троллейбусного парка. В рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития будет закуплено 72 троллейбуса, из которых 15 единиц имеют запас автономного хода до 20 км.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе теперь можно купить проездной на месяц онлайн.

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