В Мариуполь приехала очередная партия новых автобусов

В Мариуполь (Донецкая обл.) партиями заезжают партии новых автобусов марки «МАЗ-203». В депо МТТУ уже находится 31 транспортное средство. 10 из них – автобусы-гармошки. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
«Данные автобусы собраны на минском автозаводе. Имеют максимальную комплектацию. Включают кондиционирование кабины водителя и салона, электронные информационные системы, маршрутные указатели, автоматическое обновление остановок, видеонаблюдение и систему подсчета пассажиров. Каждый автобус имеет возможность перевозить до 90 пассажиров», – говорится в сообщении.
Первая поставка автобусов зашла в августе. Согласно проекту, автобусный парк Мариуполя пополнится 64 единицами транспорта.
Транспорт закуплен в рамках совместного проекта Мариупольского горсовета и Международной финансовой корпорации (IFC).
Напомним, также в Мариуполе ожидается обновление троллейбусного парка. В рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития будет закуплено 72 троллейбуса, из которых 15 единиц имеют запас автономного хода до 20 км.
Как сообщалось ранее, в Мариуполе теперь можно купить проездной на месяц онлайн.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- Билет онлайн: В Мариуполе проездной можно купить не выходя из дома (Видео)
- Новый транспорт для Мариуполя: В город приехали первые «автобусы-гармошки» (Фото)
- На автозаводе в Минске собрали 20 автобусов для Мариуполя (Фото)
- Мариуполь закупит 64 новых низкопольных автобуса
- На 13 миллионов: В Мариуполе появятся более 70 новых троллейбусов
- В Мариуполе кондукторов отправят на курсы повышения квалификации
- В Мариуполе вырос спрос на вакансии водителей и кондукторов: Что предлагают (Видео)
- Классные и комфортные: В Мариуполь приехали 5 новых автобусов (Фото)
- В общественном транспорте Мариуполя теперь можно использовать электронный билет
Комментарии