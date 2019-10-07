Горняки шахты «Горская» отказались спускаться в забой, – Волынец

Сегодня, 7 октября, в Луганской области горняки шахты «Горская» Государственного предприятия «Первомайскуголь» отказались спускаться в забой. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, утром горняки написали заявления и передали администрации предприятия. «В которых отметили, что уже не в силах – ни физических, ни моральных – работать на пустой желудок», – отметил Волынец.

Он добавил, что председатель первички НПГУ шахты «Горская» Виктор Выдыш сообщил, что горняки предупредили, что не приступят к работе, пока не будет погашена задолженность по заработной плате.

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