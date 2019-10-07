Зеленский с официальным визитом посетит Латвию

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Латвию с официальным визитом, где встретится с главой этого государства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 октября, в ходе брифинга с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы в ближайшее время планируем визит президента Украины в Ригу. Я думаю, что это будет на следующей неделе. Очень скоро. Именно для этого сегодня два министра встретились, чтобы согласовать те вопросы, которые смогут обговорить главы наших государств», – сказал он.

«Есть много вопросов двустороннего взаимодействия, есть вопросы взаимодействия в Европейском Союзе, в Парламентской Ассамблее Совета Европы и так далее», – добавил Пристайко.

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