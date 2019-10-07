В Украине хотят внести изменения в дошкольное образование

В Министерстве образования и науки Украины пообещали до конца года разработать проект изменений относительно дошкольного образования. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает «УНН».

Министерство образования и науки планирует разработать проект изменений в закон о дошкольном образовании до конца нынешнего года. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад в интервью УНН.

«Наша рабочая версия, что, по крайней мере, до конца года мы могли бы выйти с обновленным базовым компонентом, с проектом изменений в закон о дошкольном образовании. Но когда мы говорим о более широкой реформе, конечно, нам нужно думать вместе с другими министерствами, совместно с органами местной власти, как мы можем друг друга поддержать, чтобы развить сеть дошкольных учреждений различных форм», – рассказала министр.

Она отметила, что реформирование должно быть направлено на установление связи между содержанием НУШ (Новой украинской школы – ред.) и базовым компонентом дошкольного образования, и теми компетентностями, которые заложены как ключевые в НУШ, должны брать свое начало в дошкольном образовании с учетом возрастных особенностей ребенка.

Также она добавила, что такого влияния на учреждения дошкольного образования, как на школы, в МОН нет, поскольку этот вопрос находится в ведении местных органов власти. А кроме того, дошкольное образование не является обязательным в Украине, поэтому, по словам Новосад, реформа этого звена будет происходить сложнее.

Кроме того, министр подчеркнула, что дошкольное образование является элементом определенной социализации ребенка, впрочем, обязательным она быть не может, и родители всегда будут выбирать, отдавать им ребенка в детский сад или нет.

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