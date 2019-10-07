У Зеленского увидели позитив от проведения выборов на неподконтрольном Донбассе

Украина выиграет от проведения местных выборов на неподконтрольном Донбассе, даже если они не будут признаны. Такое мнение высказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, передает «РБК-Украина».

«При всей сложности проведения выборов после деоккупации, в них есть логика. Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины», – сказал он.

«Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве лидеров "ДНР/ЛНР"», – считает Яременко.

Он также сделал предположения об итогах местных выборах на Донбассе и их последствиях. «Может быть итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для нас вообще никакого значения иметь не будут. А, возможно, мы получим какие-то органы местной власти, с которыми сможем обсуждать бытовые вопросы вроде ремонта коммуникаций и т. д. А на сегодня любой контакт с представителями т. н. "ДНР/ЛНР" создает для нас огромные политические трудности», – заявил нардеп.

«Но еще раз я подчеркиваю – я сейчас лишь допускаю условно позитивные сценарии в случае, если мы не признаем результаты выборов, не более того», – добавил парламентарий.

Ранее Яременко уверял, что особый статус Донбассу будет предоставлен в рамках реформы децентрализации Украины, а работать над таким законопроектом начнут только после переговоров в Нормандском формате.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

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