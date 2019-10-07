Аферы с банковскими картами: Житель Славянска потерял более 120 тыс. грн

В Славянске (Донецкая обл.) у местного жителя с банковских карточек мошенники похитили более 120 тыс. грн. 61-летний мужчина сообщил «банковскому работнику» по телефону все данные двух карт, после чего с его счетов были сняты все деньги. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, житель Славянска рассказал полицейским, что ему позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что с его счетов как будто пытаются снять деньги, и чтобы сохранить сбережения предложил ему изменить счет. А для выполнения этой операции необходимы секретные данные – СVV код (три цифры на обратной стороне карты), срок действия и последние цифры номера карты.

Уже потом, рассказывая полицейскому, как все происходило, мужчина и сам не понял, как смог передать данные, не взирая на предупреждение о том, что сотрудник банка никогда не спрашивает пароли, никому не сообщайте этот пароль.

По данному факту правоохранители открыли уголовное дело по ст. 185 «Кража» УК Украины.

В полиции в очередной раз предупредили жителей не терять бдительность. «Если на ваш или телефон ваших близких поступают сомнительные сообщения или звонки с просьбой сообщить ваши личные данные (номер банковской карты, пин-коды, срок действия) не медлите, и сразу звоните по номеру "102"», – добавили правоохранители.

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