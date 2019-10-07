«Как можно собрать столько машин?»: Ситуация в пунктах пропуска днем 7 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 7 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Дарья: «11:45. На Бахмут в сторону Украины – очередь на заправке, 14 машин»;

Оксана: «13:22. Майорск в сторону Горловки – сразу проверка. Зато на ДНР стоим на "нулевом". Машин много»;

Оксана: «13:40. Стою на ДНР в сторону Горловки – машин 100. Как можно собрать столько машин?»;

Оксана: «14:05. Машины заехали. Посчитала. До паспортного ДНР в сторону Горловки – 50 машин. Стоим»;

Оксана: «14:50. Из Горловки в сторону Украины – машины на паспортный не запускают. В Горловку стоим сразу за шлагбаумом паспортного. Пешеходы ходят, мало их».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Инна: «10:30. На Каргиле в Донецк – до 25-30 машин. На "нуле" в Украину – никого, перед таможней тоже пусто»;

Борис: «11:45. Каргил в Украину – сейчас основная очередь 65, льгота – 25»;

«M. R.»: «11:50. Каргил в Украину – обычна очередь 55, льгота – 10»;

Юля: «14:50. На Каргиле в Украину – 40 машин обычной очереди, льготы – 7».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Алексей: «10:05. На Еленовке из Донецка – под 50 машин, бодро работают»;

Сергей: «11:50. На Еленовке в Донецк – сквозняком. В 9:30 выехал из Мариуполя. Уже по ДНР еду. Еленовка в Мариуполь – около 40 машин»

Алена: «14:25. На Еленовке в сторону Донецка – на знаке 20 машин»;

Максим: «14:40. На Еленовке в Донецк – 20 машин»;

Алена: «15:05. Еленовка на Украину – пусто, в Донецк – 10-15 машин».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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