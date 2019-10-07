Перепись населения в «Л-НР»: Часть жителей недовольны анкетированием

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей продолжается «перепись» населения. Однако, некоторые жители опасаются, что полученная в результате анкетирования информация может быть использована для ограничения их прав и свобод. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации с 1 октября с. г. начали т. н. "перепись населения" на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Переписи подлежат все лица, которые были прописаны до 2014 года на временно оккупированных территориях», – говорится в сообщении.

Как уточняется, во время анкетирования местных жителей собирается как традиционная информация, в том числе о возрасте, национальности, образовании и т. д., так и специфичная, касающаяся официального или неофициального трудоустройства в государственных или частных учреждениях и вопросы, связанные с общественной активностью.

При этом, анкетирование у определенной части граждан вызвало возмущение из-за необходимости давать ответы, которые могут служить для формирования персонифицированных досье и в дальнейшем использоваться в ограничении прав и свобод опрошенных.

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