Эксперт рассказал, в чем опасность акций «Нет капитуляции» в Украине

Митинги в Украине в связи с одобрением «формулы Штайнмайера» – это не Майдан. Но риски дестабилизации ситуации очень высоки. Такую точку зрения высказал политолог Олег Саакян, передает «Слово і Діло».

По его словам, видеообращение президента Украины Владимира Зеленского сначала было запоздалой реакцией на требования общества. Политолог объяснил, что в обществе уже актуализировались страхи, связанные с процессом урегулирования. К тому же, по его словам, политики и лидеры общественного мнения начали расшатывать ситуацию.

Он считает, что акции могут продолжаться и дальше. «Кто-то выходит против самой формулы, для других – это протест коммуникации, которая сегодня происходит со стороны власти, а большая часть – из тех, кто не воспринимает Зеленского как президента. Этой категории нужна была просто причина. Зеленский сам предоставил эту причину, и просто так люди ее не упустят. Поэтому митинги будут продолжаться», – прокомментировал Саакян.

Он акцентировал, что не стоит говорить о новом Майдане, хотя нынешние протесты также создают риски. Политолог добавил, что с одной стороны, митинги описывают «красные линии» для власти, не дают сорваться. С другой, поляризуют общество еще больше.

«Что сегодня в краткосрочной перспективе может быть более опасным: внешняя болезнь, с которой мы боремся, или иммунитет, который встал против этой болезни? Сейчас украинский социально-политический организм начинает лихорадить. Это риск дестабилизации. Уровень невроза в обществе очень высок, чтобы говорить о риске дестабилизации в Украине», – проанализировал ситуацию Олег Саакян.

Следует напомнить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал не поддаваться на провокации.

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