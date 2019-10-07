Новая программа Кабмина: Что обещают в энергетике и экологии (Инфографика)

В программе деятельности Кабинета министров Украины Алексея Гончарука в числе новых задач Министерства энергетики и защиты окружающей среды, планируется повысить уровень защищенности энергетической инфраструктуры (в том числе от кибератак). Есть ряд новых обещаний, касающихся борьбы с отходами. Также Кабмин намерен увеличить площади лесов, обеспечить их восстановление, передает «Слово і Діло».

Так, обещания, которые дает новый Кабинет министров, можно поделить на 4 группы:

новые обещания правительства Гончарука;

обещания, которые дублируются, но с изменениями;

обещания, которые были в программе правительства Владимира Гройсмана, но их нет у нового Кабмина;

обещания, идентичные тем, которые были в программе Кабмина Гройсмана.

Без изменений в этом разделе программы нового Кабмина осталось только одно обещание – начать реформирование неприбыльных угольных предприятий и профессиональную переориентацию их работников. Правительство Гройсмана тоже обещало ликвидировать приватизированные шахты, но с обеспечением социальной поддержки уволенных. С этим обещанием справились: уволенные работники проходили профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Очевидно, новое министерство намерено продолжить эту практику.

Исчезло из программы правительства обещание приватизировать угледобывающие предприятия, хотя предыдущий Кабинет министров ее провалил.

Из новых обещаний в сфере энергетики – повысить уровень защищенности энергетической инфраструктуры (в том числе от кибератак), ввести систему создания стратегических запасов для преодоления и нивелирования событий, которые могут нарушить функционирование энергетического сектора; преодолеть проблему уязвимости топливно-энергетического комплекса от внешних и внутренних угроз, зависимости от импортеров; обеспечить снижение цены энергетических товаров путем активного развития рыночных механизмов и конкуренции с одновременным уменьшением государственного вмешательства.

Для защиты окружающей среды Кабмин намерен внедрить плановый экологический контроль субъектов хозяйствования; ввести реестр субъектов хозяйствования, которые влияют на окружающую среду; усилить экологическую ответственность и внедрить принцип «загрязнитель платит».

Также, в программе есть ряд новых обещаний, касающихся борьбы с отходами. Например, увеличить экологический налог на захоронение отходов, усилить ответственность за несанкционированное обращение с отходами, наполнить реестр незаконных свалок и полигонов, ввести ответственность производителя за утилизацию отработанных батареек и аккумуляторов, отходов электрического и электронного оборудования.

Кроме того, Кабмин намерен увеличить площади лесов и обеспечить их восстановление, запустить систему мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, создать национальную систему адаптации к изменению климата, организовать исследования для анализа последствий глобального изменения климата для Украины.

Некоторые обещания по программе правительства Гройсмана новый Кабмин расширил и уточнил. Например, выполнено обещание обеспечивать реализацию плана действий по энергоэффективности. В этом направлении Кабмин Гончарука намерен сделать следующее:

ввести экономические инструменты для уменьшения потерь в сетях тепло-, водоснабжения и водоотведения;

продолжить реформу получения государственного стимулирования развития производства возобновляемой энергии на конкурсной основе.

Выполненное обещание по обеспечению прозрачности добывающих отраслей трансформировалось в задачу внедрить принципы прозрачного и профессионального корпоративного управления на государственных особо важных предприятиях ТЭК.

Инфографика: Слово і Діло

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