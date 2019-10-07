На Донетчине подозреваемый в жестоком убийстве 14-летней девушки предстанет перед судом

В Донецкой области будут судить злоумышленника, подозреваемого в жестоком убийстве 14-летней девушки. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как уточняется, сейчас гражданин Молдовы, который обоснованно подозревается в жестоком умышленном убийстве несовершеннолетней девушки, находится под стражей.

«14 сентября, примерно в 00:30, 39-летний мужчина, который летом этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойное нападение, находясь на одной из остановок общественного транспорта в г. Константиновке, познакомился с девушкой, которой во время непродолжительного разговора предложил вступить с ним в половую связь», – говорится в сообщении.

По словам подозреваемого, после интимной связи он испугался, что девушка может обратиться в полицию, и достал из кармана нож и дважды ударил им ее в шею. От полученных ранений девушка скончалась на месте, а злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, затащил тело жертвы в камыши у пруда, и оставив там, убежал.

«Как выяснилось, убитой является 14-летняя жительница Константиновки, которая несколько часов до этого сбежала из дома и разыскивалась родителями и полицией», – добавили в прокуратуре.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины. Назначен ряд судебных экспертиз.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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