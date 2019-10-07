Жители Торецка и еще трех населенных пунктов останутся без воды

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.), а также еще трех населенных пунктах 9 сентября жители на сутки останутся без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Торецка.

«В связи с проведением плановых ремонтных работ на Горловской фильтровальной станции № 2 09.10.2019 с 7.00 будет отсутствовать подача воды абонентам г. Торецка, г. Железное, пгт. Северный, частично пгт. Щербиновка. Восстановление водоснабжения запланировано с 10.10.2019. Просим сделать необходимый запас воды», – говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановление водоснабжения по районам города зависит от специфики системы водоснабжения, опрессовка системы занимает определенное время.

Инфографика: пресс-служба ВГА Торецка

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