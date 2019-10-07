На Сумщине участники АТО и ООС получили в собственность более 14,5 тыс. га земли

Участники боевых действий на Донбассе получили в собственность более 14,5 тыс. га земли в Сумской области. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

«С начала реализации инициативы о предоставлении земельных участков участникам боевых действий, в Сумской области военнослужащие получили в собственность участки общей площадью 14,74 тыс. га», – говорится в сообщении.

Так, для ведения садоводства бойцам предоставлено 297 земельных участков общей площадью 33,79 га, для ведения личного крестьянского хозяйства – 7 491 надел общей площадью 14,71 тыс. га.

Больше всего участков участники боевых действий получили на территории Раменского (1 233), Белопольского (1 192), и Конотопского (816) районов Сумской области.

«Всего за этот период Главное управление Госгеокадастра в Сумской области предоставило военнослужащим 10 793 разрешения на разработку документации по землеустройству на общую площадь 19,29 тыс. га», – уточняется в сообщении.

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