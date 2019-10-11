Как оформить развод, если супруг проживает на неподконтрольном Донбассе

Для оформления развода в случае, если супруг проживает на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой или Луганской областей, либо с ним (с ней) пропала связь, существует несколько процедур. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

Как отмечают в организации, возможны разные процедуры развода в зависимости от ситуации.

Без суда. Такой вариант может быть лишь в том случае, если у вас нет детей (возрастом младше 18 лет) и супруг согласен на развод. Для этого можно подать заявление о разводе в любой ЗАГС на территории Украины. Присутствие второго супруга не обязательно, однако от него нужно нотариально заверенное заявление о том, что он также просит разорвать брак. Через месяц по закону супруги будут разведены.

Во всех остальных случаях понадобится судебная процедура.

Если есть несовершеннолетние дети. В такой ситуации проще всего, если супруга все же удастся уговорить подписать совместное заявление о разводе для подачи в суд. К заявлению необходимо приложить подписанный вами обоими договор о том, с кем будут проживать дети, как будет помогать их обеспечивать и какое участие в их воспитании будет принимать второй супруг. При этом, договор, в котором оговорена сумма алиментов, необходимо заверить нотариально.

Спустя месяц с момента подачи заявления суд должен принять решение о разводе. При этом:

если вы составляете заявление в суд совместно, то его можно подать в районный суд по месту проживания (пребывания) любого из вас по вашему выбору. Место проживания (пребывания) подтверждается регистрацией в паспорте либо справкой переселенца;

если ни у кого из вас нет регистрации и справки переселенца на подконтрольной территории Украины, необходимо будет обратиться в выведенный суд, которому переданы полномочия суда по месту вашей регистрации на неподконтрольной территории.

Иск о разводе подан одним из супругов. Это возможно, но только не во время беременности и не в течение года с момента рождения ребенка – для этого нужны особые основания. В таком случае иск подается в районный суд по месту последнего известного проживания (пребывания) ответчика. Но если вы проживаете с ребенком (до 18 лет), либо же по другим причинам не можете никуда выезжать – можно подать иск в суд по месту своего проживания, приложив соответствующие документы.

На страницах многих судов на сайте «Судебная власть» есть образцы исковых заявлений о расторжении брака. Таким образом, стоит проверить, нет ли такой информации на сайте нужного суда, а если нет, то можно воспользоваться имеющимися образцами.

Важно заявить требование, чтобы суд определил место проживания ребенка с одним из родителей – в дальнейшем это понадобится, например, при пересечении государственной границы*.

Судебный сбор за исковое заявление о расторжении брака составляет 0,4 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (до 01.12.2019 года – 768,40 грн); его также можно оплатить онлайн на странице суда во вкладке «Громадянам», «Судовий збір».

Суд обязан обеспечить возможность второй стороне высказать свою позицию относительно заявленного иска, и как минимум убедиться в том, что супругу известно о том, что вы разводитесь. Поэтому следует указать в заявлении действующий телефон супруга и его реальный адрес на подконтрольной территории (если есть). Напомните супругу, что даже если он не хочет являться в суд – он может просто прислать заявление с просьбой рассмотреть иск без его участия, с изложением своей позиции по иску.

Что касается взыскания алиментов, то исходя из существующей судебной практики, во многих случаях суды отказываются рассматривать исковые заявления, в которых одновременно заявляются требования о расторжении брака и о взыскании алиментов.

«В этой связи мы рекомендуем вам либо проконсультироваться в суде, в который вы обращаетесь, либо подавать два отдельных иска», – отметили в организации.

Важно помнить, если даже давно нет связи с (бывшим) супругом, нет возможности узнать его реальный адрес и телефон, в какой стране он проживает и жив ли он – суд не вправе отказать в принятии иска о расторжении брака к рассмотрению. Если последнее известное место пребывания ответчика находится на неподконтрольной территории Украины, суд уведомляет его о проведении судебных заседаний и вынесении решения через веб-сайт Судебной системы.

Однако в таком случае можно воспользоваться и следующей процедурой расторжения брака.

Если никакой связи с супругом нет больше года. В этом случае можно подать заявление о признании его пропавшим без вести. Такое заявление подается в районный суд:

по месту проживания;

либо по месту последнего проживания супруга;

или по месту нахождения имущества супруга.

На сайтах некоторых судов также есть образцы подобных заявлений.

После признания супруга без вести пропавшим необходимо обратиться с решением суда в ЗАГС, написать заявление о расторжении брака в порядке статьи 107 Семейного кодекса Украины, и на этом брак будет расторгнут.

В ряде случаев речь может идти и об объявлении человека умершим. Здесь следует руководствоваться ст. 46 Гражданского кодекса Украины. Установление этого факта проводится также в порядке ст.ст. 306-308 Гражданско-процессуального кодекса. Разумеется, в случае смерти супруга брак прекращается.

*В случае, когда на руках есть оригинал или нотариально заверенная копия решения суда, где место жительства ребенка определено с одним из родителей, разрешение второго родителя на выезд не требуется.

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