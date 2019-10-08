Танки, минометы, ствольная артиллерия: В Луганске на территории аэропорта выставили военную технику (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске открыли «военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» – парк военной техники под открытым небом. Об этом говорится в сюжете «республиканского телеканала».

Парк создан незаконными вооруженными формированиями – «военнослужащими народной милиции», он открыт на территории бывшего аэропорта. На взлетных полосах размещены танки, минометы, ствольная артиллерия, зенитные установки и другое вооружение. Также выставлены БПЛА: как уверяют в «республике», «трофейные».

На открытии красную ленточку перерезал «глава ЛНР» Леонид Пасечник. Также Пасечник с «руководством МВД», «народной милиции» и «администрации» Луганска заложил на территории парка каштановый сад.

В комментариях в соцсетях местные жители отмечают, что аэропорт был бы гораздо нужнее луганчанам:

Олег: «Аэропорт городу нужнее, а парк можно и в другом месте сделать. Мест для этого в Луганске достаточно...»;

«Оптимист Коммунист»: «Лучше бы он там аэропорт открыл»;

Василий: «Необходимо построить новый аэропорт на месте бывшего разрушенного аэропорта… Аэропорт нужнее всяких парков. Пусть строят аэропорт»;

Александр: «То есть, в будущем аэропорт не нужен будет?».

Есть и другие мнения. «Кому нужнее? Ты куда летать собрался? И на чем, если у нас вообще ничего не летает», – пишет «Berserker1179».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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