О легализации оружия можно говорить только после окончания боевых действий, – глава Нацполиции

Вопрос о легализации оружия в Украине можно рассматривать после окончания боевых действий и изъятия всего незаконного оружия. Об этом в интервью «LB.ua» рассказал новый глава Нацполиции Игорь Клименко.

Клименко ответил, какое у него отношение к легализации оружия. «Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это – после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным», – сообщил он.

Также глава Нацполиции сообщил о своем отношении к легализации проституции и легких наркотиков. «Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся. Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, что общество пока к этому не готово», – сообщил он.

По словам Клименко, что касается игорного бизнеса, он должен находиться в руках государства и контролироваться четко государством.

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