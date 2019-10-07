Санкции против РФ: ЕС должен сохранять ограничения до полного выполнения «Минска»

Европейский Союз должен сохранять введенные против России санкции до полного выполнения ею Минских договоренностей. Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко сегодня, 7 октября, в Киеве, сообщает «Укринформ».

«Имплементация Минских договоренностей будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета Евросоюза. Мой украинский коллега рассказал мне о видении украинского правительства, в каком порядке это должно быть имплементировано в "Нормандском формате". Я хочу сказать, Латвия всегда поддерживала Украину, и мы намерены делать это и в будущем. Я действительно вижу позитивные шаги, которые делаются сейчас ... Но мы не увидели полной имплементации Минских договоренностей, поэтому мы считаем, что все санкции, введенные Европейским Союзом, должны быть сохранены и продолжены», – сказал Ринкевичс.

Он выразил надежду, что политический процесс, который сейчас начался, приведет к определенному прогрессу, но, по его мнению, для полного выполнения Минских договоренностей предстоит еще многое сделать.

Напомним, что, как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, согласование формулы Штайнмайера не создает никаких предпосылок для снятия санкций с России.

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