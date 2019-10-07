Соглашение по Донбассу и мир с Россией – это разные вещи, – Кулеба

Достижение договоренностей по урегулированию ситуации на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей не стоит расценивать как установление мира с Россией. Об этом сегодня, 7 октября, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба на встрече с бизнес-сообществом, передает «Укринформ».

«Останется Крым, агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, незаконной. Донбасс, соглашение по Донбассу и мир с Россией – это разные вещи», – сказал он.

По убеждению вице-премьер-министра, в этом вопросе украинцы должны быть реалистами и четко осознавать, что РФ и впредь будет пытаться мешать Украине в развитии. «Стратегическая цель России – разворот Украины, наша стратегическая цель – продолжение курса. Это как ваши конкуренты, их цель задавить вас на рынке, но это не значит, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить, окей, задавили, так задавили. Каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричные», – заявил Дмитрий Кулеба.

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