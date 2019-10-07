Возможен затор: В «ДНР» на КПП «Горловка» еще две недели будут ремонтировать дорогу

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области на подъезде к КПП «Горловка» идет ремонт дорог, который продлится две недели. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в «минтрансе ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на понедельник, 7 октября, специалисты подрядной организации ООО "Донспецпром" отфрезеровали 7 350 м² участков подъездных дорог к пункту пропуска "Горловка", что составило практически 90% от запланированного объема. Параллельно дорожники выполняют устройство выравнивающего слоя – уложено около 4 900 м² (59% от плана). Общий процент выполненных работ на сегодняшний день составляет 28%», – сказано в сообщении.

Всего запланировано восстановить текущим ремонтом 8 300 м² автодорожного полотна подъездных дорог к КПП «Горловка».

На время проведения ремонта работа КПП «Горловка» останавливаться не будет.

Местные интернет-ресуры уточняют, что в связи с ремонтом дороги могут быть заторы при подъезде к КПП «Горловка», и просят водителей скорректировать маршруты движения и при возможности воспользоваться другими КПП.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» вблизи КПП «Горловка» дорожные службы 4 октября начнут ремонтно-восстановительные работы на подъездных путях.

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