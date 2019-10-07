Трижды попадала под обстрелы: Как соцработники обслуживают стариков в «красной зоне» Марьинки (Фото)

Сейчас в Марьинском районе (Донецкая обл.) работает 68 социальных работников, из них на линии разграничения – в Марьинке, Красногоровке, Галициновке, Новомихайловке и Степном – 33 сотрудника, которые не оставляли своих подопечных даже в страшные 2014-2015 годы. Об этом рассказала директор Территориального центра социального обслуживания Галина Ищенко.

До войны в Марьинке соцработники обслуживали 50 пожилых граждан, сейчас их уже 98. У кого-то из стариков все родственники уехали, и они остались одни, кто-то тяжело заболел и нуждается в помощи. Ищенко констатирует, что недостатка в кадрах Терцентр не испытывает.

Одна из таких соцработников Марьинки – Оксана Соловей, она помогает 9-ти землякам. Трижды в неделю Оксана проезжает на своем скутере рынок и магазины – покупает по спискам подопечных продукты, лекарства, бытовую химию. Раз в 10 дней женщина убирает в домах, по необходимости стирает белье, готовит еду, помогает по хозяйству. Для тех, кто живет на линии огня, – старается приготовить еду дома и привести уже готовое, чтобы не задерживаться в «красной зоне».

В терцентре Оксана работает 20 лет, хотя по образованию лаборант – немного работала на молокозаводе, а в конце 90-х, когда не было работы, устроилась социальным работником. Говорит, что сменить профессию не думала даже во время сильных обстрелов в 2014-2015 годов.

«Трижды попадала под обстрелы, пулями пробило бак скутера. Но страшнее, когда приезжала к Лидии Петровне, она под самым терриконом живет, только разбирала сумку с продуктами и в прямом смысле пол начал дрожать под ногами. Первые разы сразу плакала и паниковала, а Лидия Петровна меня успокаивала, мол, не бойся, не бойся, все будет хорошо. Она привыкла, потому что никуда не выезжала, просто сидела дома и молилась, иногда к соседке в подвал ходила прятаться. Сейчас в "красной зоне" живут несколько моих бабушек. Посещать их стараюсь до 15:00, потому что после обеда у нас и сейчас стреляют», – спокойно рассказывает она.

Оксана Соловей вспоминает, как пару лет назад она привозила Лидии Петровне пищу, а старушка вышла ее встречать и неподалеку от двора начали стрелять по верхушкам деревьев. Женщины упали на землю, а пожелтевшие листья падали прямо на них. Так они и лежали под этим листьями, пока не прекратился обстрел. А когда поднялась, то увидела, что у скутера пробит бак.

Чем дальше от центра Марьинки – тем больше домов с заколоченными окнами, пробитыми крышами, разрушенными стенами, дворами, заросшими травой и кустами в человеческий рост. Через улицу от этой уже, как здесь говорят, «та сторона».

На одной из таких улиц и живет 83-летняя Лидия Петровна. До пенсии она работала на почте, давно живет одна, мужа и детей у нее нет. Живет женщина с собакой Малышкой и кошкой Матильдой, они прибились к ней с началом войны. «Видимо, кто уехал и оставил их. Они остались одни, и я тоже. Но вместе нам веселее», – говорит Лидия Петровна.

Оксана разбирает сумки, выставляет на стол продукты, а отдельно откладывает пакет с ядом для грызунов, который приобрела по просьбе своей подопечной. Вокруг много разрушенных и заброшенных домов, поэтому во дворе Лидии Петровны завелись крысы и мыши.

Пенсионерка рассказывает, что «прилетало» в ее двор неоднократно. Осколки повредили крышу, но ее уже немного подлатали с помощью досок и брезента. Фанеру на окна давала военно-гражданская администрация.

«У Оксаны золотое сердце, мы голодные сидели без куска хлеба, а она под обстрелами развозила нам хлеб. Она, как надо – бежит к нам даже на выходных. Так и живем, а куда деваться? Мне предлагают ехать в Новомихайловку в "дом ветеранов". Из своего дома не поеду, его просто растащат, заберут последнее», – говорит Лидия Петровна со слезами на глазах.

Из-за частых обстрелов приходится прятаться в холодном подвале, теперь ее беспокоят суставы, почки, спина. Лекарствами, которые покупает ей Оксана, заставлен весь кухонный стол. Лидия Петровна сама делает себе уколы.

По материалам «Kuma.City»

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