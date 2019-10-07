На Донетчине 81-летний житель хранил дома оружие

В Ясиноватском районе (Донецкая обл.) 81-летний местный житель сообщил правоохранителям о том, что хранит дома оружие. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в селе Верхнеторецкое пожилой местный житель, прочитав содержание листовки, оставленной полицейскими, немедленно сообщил им, что хранит дома несколько ружей и знает место, где находятся боеприпасы.

«81-летний дедушка привел правоохранителей к себе домой и сдал 7 ружей. Мужчина пояснил, что оружие он забрал из оставленного соседнего дома и временно спрятал у себя. А летом в камышах у местного пруда он нашел несколько патронов и предмет похожий на гранату и перепрятал в более безопасное место, чтобы они "не наделали беды"», – говорится в сообщении.

Как добавил пенсионер, он опасался ответственности, поэтому и не сообщал об этих предметах в полицию.

У мужчины было изъято 7 ружей, 1 граната Ф-1 и 50 патронов калибра 5,45 мм.

В полиции напомнили, что в соответствии со ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» УК Украины граждане, которые в течение месяца добровольно сдадут незарегистрированное оружие, будут освобождены от уголовной ответственности.

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