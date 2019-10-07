Ремонт моста у Станицы Луганской: Продолжается демонтаж разрушенной части (Фото)

Сегодня, 7 октября, вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) продолжились восстановительные работы возле разрушенного моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Так, в 7:30 работники ООО «Укртрансмост» продолжили работы по демонтажу разрушенной части основного моста.
К этим работам присоединились 10 человек, а также были задействованы автокран, автовышка, компрессор и погрузчик. Ими проводятся работы по разрезанию металлических конструкций на разрушенной части моста.
Также продолжается установка автобусных остановок в районе разрушенного моста и вагончика «Красного Креста». Эти работы выполняют работники ООО «Украинская строительная компания».
Сотрудники ГП «Станично-Луганский автодор» вместе с подразделением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины расчищают обочины дороги от срезанных деревьев, кустарника и мусора.
Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона вела подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет. Уже состоялось открытие временного обходного моста.
Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.
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