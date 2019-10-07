От Зеленского требуют запретить импорт электроэнергии из России

На сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция с призывом запретить импорт электроэнергии из России. Автором петиции является президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец, передает «Корреспондент».

Он напомнил, что импорт был разрешен благодаря поправке председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса.

Предложенная Герусом поправка гласит: «Весь объем электрической энергии, импортируемой из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества, продается исключительно на рынке "на сутки вперед" и балансирующем рынке».

Как отмечается, внесенная Герусом поправка к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии» противоречит обязательствам Украины перед ЕС.

«Данная правка противоречит международным обязательствам, взятым на себя Украиной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако народный депутат Герус Андрей Михайлович с трибуны заявил, что такая норма является дискриминационной и должна быть исключена из украинского законодательства, о чем он сообщил представителям Энергетического Сообщества, а остальные якобы согласились с его утверждением», – говорится в петиции.

Автор петиции отмечает, что такие действия Геруса являются нарушением регламента Верховной Рады и международных обязательств Украины, закрепленных в Соглашении об ассоциации с ЕС.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Укрэнерго». Импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи». Ее связывают с Игорем Коломойским.

18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Возмущены закупкой электроэнергии из России и депутаты. Народные избранники считают, что это угрожает энергетической независимости Украины.

Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отметил, что Россия использует фактор энергозависимости Украины для геополитического давления на власть. Лидер профсоюза горняков сообщил, что со вчерашнего дня Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля в Украину. В результате есть угроза дефицита энергетического угля в наиболее сложный зимний период.

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