«Формула Штайнмайера»: Сам Штайнмайер рассказал, что в ней

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Тбилиси рассказал, откуда взялась и что предусматривает так называемая «формула Штайнмайера» в интервью для «BBC».

Отвечая на вопрос, какой была роль России в создании этой формулы и являются ли правдивыми слова Петра Порошенко, что она «написана» в Кремле, президент Германии сначала отметил: «Во-первых, я не понимаю ваш вопрос».

Но дальше он рассказал, как возникла «формула». «Была ситуация на переговорах в Париже три года назад, которые проводились на встрече Нормандской контактной группы на высшем уровне. Переговоры не продвигались, потому что в действительности проекты, которые должны быть реализованы после Минских соглашений, стали известными ... Но шаги, которые должны были быть сделаны обеими сторонами, были слишком большими. Именно поэтому "формула" не содержит ничего больше, чем попытку сделать из больших шагов (предложенных в соглашениях, – ред.), которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия, до сих пор надо согласовывать», – сказал Штайнмайер.

«Таким образом аргумент (о российском влиянии) меня удивляет, поскольку присутствовал один из представителей тогдашнего президента (Порошенко,)», – добавил он.

Издание при этом уточняет, что Штайнмайер мог ошибиться с точной датой или местом переговоров, поскольку встреча в Нормандском формате в Париже с участием лидеров четырех государств и руководителей МИД прошла 2 октября 2015 года, то есть четыре года назад. А в октябре 2016 года встреча в таком формате состоялась в Берлине и она была последней.

При этом издание напомнило, как появилась «формула Штайнмайера». В сентябре 2016 года в Киев приехали министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Жан-Марк Эро. До этих переговоров Европа поддерживала позицию Украины и президента Порошенко в том, что выполнение политического блока соглашений, то есть проведение местных выборов на неконтролируемых Украиной территориях, а также закрепление особого статуса Донбасса, возможно только после выполнения пунктов по безопасности Минских договоренностей. Главные из них: вывод войск из «ДНР» и «ЛНР», установление контроля ОБСЕ над украинской-российской границей, освобождение всех заложников. В Киеве господин Штайнмайер при поддержке французского коллеги предложил компромиссный, по их мнению, план – блок по безопасности Минских соглашений выполнять одновременно с политическим. Целью называлась необходимость сдвинуть с «мертвой точки» Минский процесс. Важно, что эти предложения не были закреплены на бумаге, они лишь были предложены для обсуждения сторонам конфликта.

Издание также пояснило суть «формулы Штайнмайера». Идея тогдашнего министра иностранных дел Германии заключалась в том, чтобы изменить последовательность выполнения пунктов Минских соглашений.

В Минских документах проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) является предпоследним, 12-м пунктом плана по урегулированию кризиса после ряда других шагов, среди которых – «немедленное и всеобъемлющее прекращение огня», отвод войск от линии разграничения, вывод иностранных военных формирований, установление контроля ОБСЕ над границей.

Предложенная «формула» предусматривает принципиально другой механизм. Сначала – местные выборы в соответствии с Конституцией Украины, временное, а после подтверждения ОБСЕ демократичности выборов – постоянное вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

И, одновременно с имплементацией этого закона, – вывод войск и установление контроля Украины над восточной границей.

В то время, как официальный Киев с 2015 года стоял на том, что Минский комплекс мер по урегулированию на Донбассе – это поэтапный план, Россия и «главы ДНР» и «ЛНР» убеждают, что все пункты должны выполняться одновременно, а не в порядке от первого до последнего.

Через месяц после киевской встречи министров, когда «формула Штайнмайера» была предложена впервые, в октябре 2016-го в Берлине состоялся саммит «Нормандской четверки» с участием президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии.

Петр Порошенко по итогам саммита заявил, что позиция Украины остается неизменной. Выполнение безопасности условий, а также освобождение заложников должны предшествовать выполнению политической части. Но одновременно он сказал, что «участники саммита утвердили предложения» Германии и Франции.

Представители команды Зеленского теперь обвиняют предшественников в том, что это именно они согласились на «формулу», а действующая власть, мол, должна опираться на договоренности 2016 года.

Но предыдущая власть одновременно настаивала на предпосылках по безопасности, в то время как «формула» немецкого министра, которая 1 октября, получила письменный вид, и на которую согласилась Украина во время заседания Трехсторонней контактной группы, объясняет процедуру только проведения выборов и вступления в силу закона об особом статусе.

Президент Зеленский также заявляет, что выборов в ОРДЛО не будет, пока не будет демилитаризована неконтролируемая территория.

После того, как стало известно о том, что в Минске в сентябре 2019 года Леонид Кучма письменно дал согласие Киева на «формулу», официальный представитель МИД Германии Райнер Бройль сказал, что она – лишь один из «пазлов». И что возвращение Украине контроля над границей и проведение выборов – это вопросы, которые еще требуют обсуждения.

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