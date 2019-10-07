Импорт электроэнергии из России выгоден отдельным предприятиям, – СМИ

Для Украины нет экономической целесообразности в возобновлении импорта электроэнергии из России, он выгоден лишь собственникам отдельных предприятий, которые стремятся получать дешевый ток. Об этом сообщается в статье издания «Факты».

«Факты» напоминают, что с 1 октября Украина начала импортировать электроэнергию из России. Импорт стал возможным после того, как 18 сентября Верховная Рада одобрила поправку главы энергетического парламентского комитета Андрея Геруса к Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», разрешающую покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами Европейского энергетического сообщества.

После 2015 года Украина прекратила импорт электроэнергии из России, были лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой энергосистемы Украины с энергосистемами сопредельных стран. И на данный момент необходимости в его возобновлении нет, поскольку мы имеем избыток мощностей по производству тока.

«Вдвойне странным импорт электроэнергии из России выглядит в ситуации, когда наша страна имеет переизбыток мощностей по производству электроэнергии, что даже позволяет ее экспортировать. Так, по данным Минэнергоугля, в 2018 году Украина экспортировала 6,2 млрд кВт-ч электроэнергии на 331,9 млн долларов, в 2017-м – 5,2 млрд кВт-ч на 235,5 млн долларов. Наиболее прибыльным был 2013 год, когда наша страна продала за рубеж 9,9 млрд кВт-ч на 580,2 млн долларов. За семь месяцев 2019 года Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12,5% – до 209,57 млн долларов. Основными покупателями украинской электроэнергии являются Венгрия, Польша, Словакия, Молдова и Румыния. В Россию украинская электроэнергия не экспортировалась уже несколько лет», – сообщается в материале.

По информации издания, эксперты не видят экономической целесообразности в возобновлении импорта из России для экономики страны, разве что только для выгоды отдельных предприятий, которые смогут получать более дешевую энергию. В частности, некоторые эксперты отмечают, что первая поставка электроэнергии из России поступила фирмам, возможно, связанным с Игорем Коломойским. Как известно, бизнесмен владеет энергоемкими ферросплавными заводами.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко полагает, что возобновление импорта электроэнергии из РФ свидетельствует о том, что власть отдает предпочтение коммерческим лоббистам, а не национальным интересам. Кроме того, он усиливает зависимость Украины от России.

«Данное решение противоречит действующей стратегии Украины, которая предусматривает интеграцию с общеевропейской энергосистемой. И если Украина будет продолжать поставки электроэнергии из России, то это фактически сделает невозможной интеграцию с общеевропейской энергосистемой», – приводят слова Омельченко «Факты».

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