Разведение сил на Донбассе: Кремль не отступит от своих целей

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что разведение войск в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.), которое должно было начаться 7 октября, не произойдет из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) и нарушения договоренностей. Военный эксперт, историк Игорь Лосев выразил опасения по поводу нового этапа разведения сил на Донбассе, передает «Слово і Діло».

По его мнению, Российская Федерация не отступит от своих целей. «Разве не понятно, что [президент России] Владимир Путин прибегает к шантажу: сначала подпишите "формулу Штайнмайера", чтобы РФ пошла на нормандскую встречу, теперь разведите войска, а дальше будет еще хуже», – считает Лосев.

Он добавил, что такие шаги со стороны Украины опасны, поскольку НВФ создают новые укрепления и могут готовиться к удару.

В свою очередь, глава совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский считает, что если есть договоренность, то ее должны соблюдать все стороны, а обстрелы продолжаются каждый день.

По словам эксперта, степень доверия к противоположной стороне конфликта настолько низка, что должна быть третья сила, которая сможет повлиять на этот процесс и гарантировать разведение средств. Грабский указал, что такой силы сегодня нет.

«ОБСЕ – мониторинговая миссия. Это в ООН представлены вооруженные подразделения, задача которых своим присутствием и демонстрацией оружия принуждать стороны к выполнению взятых на себя обязательств», – разъяснил Грабский.

К тому же, отметил эксперт, не очень понятно, о каких обязательствах идет речь. «Война продолжается. Движения к миру нет», – считает Грабский.

Такого же мнения придерживается военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что миссия ОБСЕ – это всего лишь наблюдательная миссия, которая не будет препятствовать, если даже открыто или полускрыто поедут в «серую зону» представители вооруженных формирований.

«"Серая зона" становится полем деятельности для разведывательных диверсионных групп как для ведения разведки, так и для совершения террористических актов, диверсий», – прокомментировал Жданов.

По его мнению, если со стороны НВФ будет предпринята попытка захвата украинских позиций, то Украина может ничего не успеть сделать. «Сработает фактор внезапности, и они смогут выполнить любую свою задачу», – считает Олег Жданов.

Напомним, разведение войск на Донбассе планируют провести по всей линии разграничения, но не сразу по всей линии разграничения, а участками. Для начала безопасные районы создадут вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

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