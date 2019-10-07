Переселенцев в Украине снова стало больше

В Украине по состоянию на сегодня, 7 октября, учтены 1 млн 411 тыс. 83 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 30 сентября в Украине были учтены 1 млн 410 тыс. 511 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 572 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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