Беларусь готова принять любые переговоры по Украине, в том числе «Нормандский саммит»

Минск готов предоставить площадку для встречи любого формата для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в кулуарах международной конференции « Минского диалога» по вопросам европейской безопасности сегодня, 7 октября, сообщает «Интерфакс – Украина» .

« Вы знаете нашу позицию: мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы конфликт в Украине как можно скорее был завершен, в том числе мы готовы обеспечить (проведение, – ред.) любых встреч – в "Нормандском формате", в расширенном "Нормандском формате", в иных форматах – если к нам поступят соответствующие запросы», – сказал Макей.

Вместе с тем министр отметил, что пока « конкретных предложений не было».

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит «Нормандской четверки» пройдет в Париже.

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