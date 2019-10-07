Отомстила за обиды: Жительница Донетчины жестоко расправилась с бывшим сожителем

33-летняя жительница поселка Луганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), которая жестоко расправилась с бывшим сожителем, проведет 7 лет за решеткой. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, в ходе судебного разбирательства установлено, что 7 июня 2018 года опьяневшая женщина вместе с тремя своими товарищами пришла к бывшему сожителю, который проживал с ее сестрой, чтобы отомстить ему за давние обиды. «В ходе ссоры гости нанесли 49-летнему хозяину многочисленные удары руками и ногами, после чего сели за стол и употребляли вместе спиртные напитки. Однако примирение с бутылкой водки не случилось и через некоторое время владельца жилья била уже вся компания. В процессе избиения разъяренная экс-возлюбленная схватила металлическую лопату и несколько раз ударила ею мужчину по голове, а когда увидела, что тот потерял сознание, забрала его мобильный телефон, чтобы он не вызвал "скорую", и ушла из дома вместе со своими "помощниками"», – рассказали в прокуратуре.

Через неделю потерпевший скончался от полученных телесных повреждений.

«Согласившись с безоговорочными доказательствами, приведенными Артемовской местной прокуратурой, суд признал женщину виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, и приговорил к 7 годам лишения свободы», – говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил иск прокурора, заявленный в интересах лечебного учреждения и родственников потерпевшего на сумму почти 100 тыс. грн.

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