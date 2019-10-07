«Не машина, а сказка»: Медики из Черновцов получили машину «скорой помощи» для спасения новорожденных

Медики Областной детской клинической больницы № 1 в Черновцах получили машину «скорой помощи» для спасения новорожденных. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Эта машина от Рината Ахметова – радость для всего персонала. Такого автомобиля очень не хватало нашим врачам. В ней есть все. Это сказка, а не машина. Не поверил своим глазам, когда приехал на приемку и начал смотреть оборудование. Все, что только можно пожелать, здесь есть. Самое главное – это кювез, инкубатор для спасения недоношенных детей. Он и нужную температуру поддерживает, и влажность. И на особой подвеске, которая сглаживает все неровности дороги», – прокомментировал получение нового неонатального спецавтомобиля главный врач медучреждения Николай Чепель.

Ключи от машины типа С, которая предназначена для транспортировки недоношенных и новорожденных детей, были вручены в рамках четвертого этапа проекта «200 скорых для Украины», который реализуется по инициативе президента Украины и по личному решению Рината Ахметова, причем полностью финансируется из его средств.

По словам Николая Чепеля, новая машина будет обслуживать всю Черновицкую область. «В нашей больнице 3 неонатальных отделения: неонатальная реанимация, куда собираем самых тяжелых детей со всех роддомов области, отделение недоношенных и отделение патологии новорожденных. Еще работает выездная неонатальная бригада, которая круглосуточно выезжает в районы области и по Черновцам. Часто мы транспортируем детишек в Киев. Например, при пороках сердца их нужно вести в столицу на операцию», – рассказал он.

В клинике 385 коек – это одна из крупнейших детских больниц в Украине. «Работы много. В сутки делаем 6, 10, 12 выездов. У нас две неонатальных машины было до сегодняшнего дня, обе старого типа. Там нет инкубатора. Там только баллон с кислородом, носилочки, оборудование для капельниц. По сути, детей на руках перевозили их мамы. Теперь будем делать это на новой машине. Дети будут в безопасности доставлены в больницу, получат в пути всю необходимую помощь. Спасибо Ринату Ахметову за такой потрясающий подарок для нашего коллектива и для всех пациентов», – сказал главврач.

Член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко в свою очередь отметила, что проект «200 скорых для Украины» – крупнейшая частная благотворительная инициатива в нашей стране в сфере экстренной медицины. «Впервые за все время независимости Украины Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин "скорой помощи". Сегодня экватор проекта, 100 суперсовременных карет "скорой помощи" уже переданы медицинским учреждениям во всех областях Украины. Среди них – машины трех типов: автомобили для экстренной помощи взрослым пациентам, машины реанимации новорожденных и скорые-внедорожники, которые предназначены для работы в горной местности и труднодоступных населенных пунктах. До конца года еще 100 новых, оборудованных по последним стандартам, автомобилей скорой медицинской помощи будут переданы больницам страны, что позволит врачам за год осуществить более миллиона выездов к пациентам и спасти свыше миллиона жизней», – сказала Наталья Емченко.

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