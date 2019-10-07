Разведение сил и средств: В Золотом перед позициями ВСУ останется 122 дома

Накануне разведения сил, которое было запланировано на сегодня, 7 октября, полиция усилила присутствие в Золотом (Луганская обл.) более чем в два раза. Под разведение здесь подпадают 122 дома. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян во время встречи с местными жителям 6 октября, передает «Громадське».

«Национальная полиция осталась в Золотом-4 и будет работать. Сейчас здесь работают 17 наших сотрудников, здесь у нас есть отдел. Золотое-4 патрулирует подразделение патрульной службы полиции особого назначения "Свитязь", здесь работает группа Быстрого реагирования Главного управления Национальной полиции. И с сегодняшнего дня мы увеличиваем наше присутствием на 19 человек, соответствующей приказ я уже дал. Также мы усиливаем свое присутствие в Катериновке», – сказав он.

По словам Трояна, после разведения сил перед позициями ВСУ останется 122 дома. Отметим, что это почти вдвое больше, чем в Станице Луганская, где перед позициями остаются 74 дома.

«Я понимаю, что много кто нагнетает, но это политические игрища. Никто никого не бросит, я в это не верю», – заверил Троян.

Он добавил, что будет постоянно находиться в Донецкой и Луганской областях до конца 2019 года.

Напомним, что, как заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, дата разведения сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе перенесена, сегодня его не будет.

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