Семье переселенцев из прифронтового Опытного купили дом

В Торецке (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.) семье переселенцев из прифронтового Опытного (р-н Донецкого аэропорта) купили дом. Об этом сегодня, 7 октября, сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска».

Так, Нина Николаевна и Владимир Александрович ранее жили в Опытном. Дом семьи в поселке был разрушен, что вынудило их покинуть родной поселок и искать новое жилье. В 2018 супруги арендовали дом в Торецке только за оплату коммунальных услуг. Но через пару месяцев владелец выставил дом на продажу за 800 долларов. Самостоятельно собрать нужную сумму у переселенцев не было возможности. Нина Николаевна уже на пенсии, получает всего лишь 1 500 грн, Владимир Александрович еще не пенсионного возраста.

В 2018 году супруги впервые обратились к сотрудникам гуманитарного штаба за помощью в приобретении твердого топлива на зимний период 2018-2019 года. Тогда они получили деньги на покупку топлива.

В 2019 году сотрудники гуманитарной миссии «Пролиска» решили оказать семье помощь в сборе денежных средств для приобретения дома, в котором они проживают. В конце сентября 2019 года были собраны необходимые денежные средства и документы, и дом был приобретен. «Потеряв всю надежду вновь обрести собственное жилье, семья переселенцев снова имеет свою собственную крышу над головой», – резюмировали в организации.

Фото: Facebook / Гуманитарная миссия «Пролиска»

Напомним, жители прифронтового поселка Опытное вблизи Донецкого аэропорта из-за боевых действий вынуждены постоянно скрываться в подвалах своих домов. До начала вооруженного конфликта в поселке постоянно проживали около 800 человек, сейчас остались только 38 жителей. Вся инфраструктура и домовладения повреждены или полностью разрушены. В поселке полностью отсутствует электроэнергия, водоснабжение, газоснабжение и транспорт.

Как сообщалось ранее, впервые за все время вооруженного конфликта в Опытном проводятся восстановительные работы разрушенного из-за боевых действий жилья мирных жителей.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: