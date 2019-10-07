Обратились к президенту: Жители Золотого боятся оказаться в «серой зоне»

Жители поселка Золотое-4 (Луганская обл.) обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективным призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают. Об этом сегодня, 7 октября, сообщила волонтер Наталья Воронкова в Facebook.

В обращении жители Золотого пишут, что «считают такие действия капитуляцией».

В комментарии для «Радио Свобода» Воронкова сообщила, что местные люди боятся оказаться в «серой зоне», которую местные жители называют «опасной», поскольку официально такие зоны никем не контролируемы.

Жители поселка, который административно является частью города Золотое, отмечают, что «такие отводы подразделений ВСУ приводили лишь к ухудшению положения местных жителей: место жительства превращается в "серую зону", где жизнь человека ничего не стоит, ВС Украины – гарантия безопасности нашей жизни».

Напомним, что после разведения сил перед позициями ВСУ останется 122 дома. Отметим, что это почти вдвое больше, чем в Станице Луганская, где перед позициями остаются 74 дома.

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