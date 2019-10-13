Жительница Краматорска выращивает 500 сортов лилий и готовит фотокаталог по их разведению

Предпринимательница Вера Шелест из Краматорска (Донецкая обл.) на своих 17 сотках огорода выращивает тысячи цветов. Самые любимые – садовые герани и лилии, которых в ее коллекции 500 сортов, а также есть богатая коллекция луковичных цветов. Через социальные сети женщина сформировала группу единомышленников и готовит фотокаталог по разведению цветов с особенностями селекции в Украине.

Цветы Вера Шелест любит с детства. Но все началось 12 лет назад, когда женщина на рынке купила 7 сортов лилий. За это время постепенно собрала большую коллекцию. Сейчас в ее огороде все засажено цветами разных видов и сортов, всего их более 300 разновидностей. По словам предпринимательницы, в ее семье цветы выращивали и мама, и бабушка.

Есть у предпринимательницы лилии, которые растут в Китае, на Кавказе, в Сибири. Их она собрала в справочник. «Лилии имеют много форм, окраски, они неприхотливы в степной зоне Донбасса. Эти 500 сортов я собирала годами – кое-что на рынке купила, что-то в Голландии заказала, кое-что друзья привезли из-за границы, так имею богатую коллекцию, думаю, одну из крупнейших в Украине», – рассказала Вера Шелест.

Благодаря цветам Вера собрала единомышленников, которые тоже выращивают лилии. Сейчас группа насчитывает около 70 человек в разных уголках Украины, совместными усилиями готовят фотокаталог лилий. «Я видела каталоги других культур, цветов, о лилиях украиноязычного не видела. Этот каталог может быть полезен всем, кто выращивает цветы профессионально. Иногда мы получаем посадочный материал из Голландии, но в нашем климате он ведет себя довольно странно. А те, кто приобрел такие луковицы, показывают свои фото, пишут рекомендации по выращиванию», – говорит о планах Вера.

Также этот фотокаталог может быть полезен селекционерам и любителям разводить цветы. В будущем предпринимательница из Донецкой области хочет совместить собственные наработки и ученых из ботанических садов Украины.

Больше всего работы на участке у Веры осенью, ведь время сажать или пересаживать растения. «В нашей климатической зоне весна очень короткая – обычно за неделю-две все расцветает, поэтому больше работы осенью. Был год, я сажала луковички цветов 31 декабря и они успешно прижились», – сказала Вера Шелест.

Однако самое сложное, по словам Веры, не посадить цветы, а эмоционально пережить, что цветок не прижился. «В цветы я вкладываю не только время и деньги, а еще эмоции, свои ожидания и очень расстраиваюсь, когда цветок не прижился, это как утраченные надежды», – поделилась она.

Цветы и луковички Вера продает, но часто просто раздает знакомым. Фактически с ранней весны до поздней осени в ее огороде цветут подснежники, нарциссы, тюльпаны, лилии, ирисы, экзотические растения. Всего их более 100 разновидностей. «Я хочу возродить цветы украинской селекции. Сейчас мы много закупаем, но свое теряем. Есть примеры, когда выращенные украинскими селекционерами сорта уже потеряны. Хочу, чтобы мы имели свой семенной материал, а не только покупали у зарубежных производителей. Вижу, что в Украине сейчас растет интерес к нему, есть предприниматели, которые начали интересоваться этой темой. Но для развития этой отрасли нужна поддержка государства, ученых, частных коллекционеров, чтобы обобщить и систематизировать украинский опыт», – рассказала Вера.

Сейчас предпринимательница расфасовывает крупный заказ луковичных растений. «У меня часто возникает желание поделиться красотой – я срезаю цветы и дарю людям. Мне не жалко, то, что в почве, в пользу растению, а людям от цветов радостно и мир красивее», – поделилась Вера.

Источник: Бізнес-Схід

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