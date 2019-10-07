Министр обороны в Золотом: Местное население в целом поддерживает разведение сил (Фото)

В Золотое (Луганская обл.) на встречу с местными жителями сегодня, 7 октября, прибыли министр обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Глава оборонного ведомства встретился с местными жителями, волонтерами и военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи в указанном населенном пункте.

Во время общения, в частности, речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинском и другом обеспечении жителей Золотого. Андрей Загороднюк подтвердил готовность соответствующих структур гражданского военного сотрудничества Вооруженных Сил и Национальной полиции и в дальнейшем активно реализовывать гуманитарные проекты с целью улучшения уровня жизни горожан. «Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят. Могу с уверенностью сказать - местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть», – сообщил министр обороны.

По словам руководителя военного ведомства, по результатам проведенных встреч планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВС Украины, Нацполиции и других структур. Задачей Центра будет оперативное решение всех проблемных вопросов граждан, и обеспечения их безопасности.

Андрей Загороднюк заверил, что совместными усилиями армейцев и власти будет обеспечен надлежащий уровень безопасности людей.

В сообщении отмечается, что в Золотом сегодня также находились заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Напомним, что жители поселка Золотое-4 обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективным призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают.

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