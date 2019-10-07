В полиции рассказали о ситуации в Станице Луганской после разведения войск

В прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.), где 30 июня состоялось разведение сил и средств, полиция в полном объеме обеспечивает правопорядок и безопасность граждан. Об этом сегодня, 7 октября, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.
По ее словам, после разведения войск на сотрудников полиции, нацгвардейцев и пограничников были возложены задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан на территории, откуда были перемещены военные.
«Именно с этого момента, вдоль линии разграничения постоянно осуществляют патрулирование сотрудники батальона патрульной полиции особого назначения "Луганск-1", охрану общественного порядка обеспечивают дополнительно сформированные 4 группы реагирования патрульной полиции и 18 сотрудников полиции, которые согласно графику заступают на дежурство», – написала Погукай.
По информации пресс-секретаря, за весь этот период на данной территории не зарегистрировано ни одного правонарушения. Только один раз пришлось выезжать следственно-оперативной группе по вызову местной жительницы, чтобы задокументировать факт естественной смерти ее родственников.
Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, в настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Также, по его словам, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.
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