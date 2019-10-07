Чиновница госбанка за деньги проводила идентификацию переселенцев без их присутствия, – СБУ

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) уличили заведующую отделения одного из государственных банков в злоупотреблениях при обслуживании внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что она систематически вымогала от переселенцев деньги за проведение процедуры идентификации без их физического присутствия в отделении банка. «За каждого "клиента" на основании наличия только его пенсионной банковской карточки заведующая получала от посредников от 200 гривен за каждое продление начислений. Чиновница, с нарушением действующего законодательства, насчитывала пенсии гражданам, которые фактически не меняли место жительства и продолжают жить во временно оккупированных районах Донбасса», – говорится в сообщении.

В рамках отрытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение руководительницей отделения двух «траншей» неправомерной выгоды на общую сумму почти 15 тыс. грн.

Решается вопрос о сообщении чиновнице госбанка в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

«Напомним, что обязательная периодическая личная идентификация внутренне перемещенных лиц, получающих пенсионные выплаты на банковские карточки, предусмотрена действующим законодательством для гарантированного получения ими пенсии и обеспечения надлежащего уровня финансовой безопасности платежных операций с такими средствами», – подытожили в СБУ.

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