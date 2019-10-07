Кабмину нужно назначить вице-премьера по вопросам деоккупации Крыма и Донбасса, – Лубинец

Парламентский Комитет по правам человека настаивает на создании в украинском правительстве должности вице-премьера, который будет отвечать за деоккупацию и реинтеграцию Крыма и Донбасса. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец, передает пресс-служба ведомства.

«Так или иначе вопрос реинтеграции и деоккупации Донбасса и Крыма затрагивают интересы миллионов людей. Они интерсекционные – то есть такие, что касаются различных сфер экономической, политической, культурной жизни страны. Ни одно министерство не способно единолично взять на себя такую ​​миссию. В то же время, если все этим заниматься без должной координации, будет лишь хаос. Поэтому на роль координатора и проводника стратегии реинтеграции мы предлагаем вице-премьера по этим вопросам», – заявил Лубинец.

Он отметил, что это поможет достигать четких результатов, находить ответственных за неудачи и иметь единого коммуникатора исполнительной власти с законодательной в вопросах реинтеграции. «Мы должны двигаться единым курсом к цели и иметь перед собой дорожную карту действий, которая поможет восстановить суверенитет Украины над всеми нашими территориями. Сегодня это вопрос номер один для государства, решение которого определит будущее страны. Поэтому нужен максимально высокий уровень руководства процессом. Его обеспечит сосредоточение полномочий в руках вице-премьер-министра по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса», – сказал глава Комитета.

Он также сообщил, что 20-25 октября Комитет по правам человека проведет выездное заседание на территории Донецкой и Луганской областей и призвал чиновников присоединиться к нему.

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