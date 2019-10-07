Минветеранов создает группу поддержки осужденных украинских ветеранов

При Минветеранов сформирована ситуативная группа по поддержке и помощи осужденных украинских ветеранов и тех, которые находятся под следствием. Об этом сообщила глава Минветеранов Оксана Коляда в блоге на «Украинской правде» .

По ее словам, проблема касается не оправдание тех или иных поступков ветеранов, а преодоления последствий стрессовых расстройств, их профилактика. « Уже совершенно очевидно, что наша ситуативная группа в составе психологов, юристов, социальных работников будет работать на постоянной основе», – пишет Коляда.

Она отмечает, что главные предпосылки здесь – в безразличии общества и неэффективности государственной политики. « Моя принципиальная позиция – ветераны являются преимуществом украинского общества. Сделать их проблемой может лишь безразличие и неэффективность власти», – считает Коляда.

Коляда также добавила, что инициирует возвращение практики проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы военными специалистами, которые знают специфику получения и последствий боевой травмы.

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