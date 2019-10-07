В Украине хотят создать префектуры

В Украине будет проведена новая административная реформа, в рамках которой будут созданы регионы, состоящие из областей и Республики Крым. Об этом рассказал первый заместитель главы фракции « Слуга народа » , член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Корниенко в интервью « Интерфакс – Украина » .

« Будут регионы, состоящие из областей и Республики Крым. Громада – это база. Районы будут укрупнены в 100 округов, в которых даже не будет избранной власти, потому что нет административных полномочий. Будет префект, в ведении которого – 10-15 громад его округа», – пояснил Корниенко.

По его словам, на уровне области есть история с центральными органами исполнительной власти. « Там будет исполнительный орган областного совета, куда передаются полномочия. Мы хотим перейти к формату executive, чтобы был назначаемый областным советом, например, глава, который по конкурсу отбирает себе замов. И они все станут своего рода госслужащими. Хотим принять закон о службе в органах местного самоуправления, чтобы снять некоторые ограничения, но защитить социальные гарантии для местных чиновников, и меньше их политизировать. В том числе, например, запретить депутатам входить в эти исполкомы», – отметил он.

Параллельно будут существовать префекты, назначаемые президентом. «... префект назначается на уровне областей и округов президентом по представлению Кабмина, функционально и организационно он подчинен Кабмину. Он – госслужащий, координирует работу центральных органов исполнительной власти на местах и следит за законностью решений органов местного самоуправления», – сказал первый заместитель главы фракции « Слуга народа » ,

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