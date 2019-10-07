Найти и обезвредить: Нацгвардейцы разминируют Донбасс в зоне ООС (Фото)

Национальная гвардия Украины (НГУ) системно противодействует минной угрозе на Донбассе. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба НГУ.

Так, личный состав сводной группы разминирования Нацгвардии Украины проводит работу в районе Операции объединенных сил (ООС), по поиску, выявлению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. «Первоочередной очистке подлежат объекты, где в течение 2014-2017 годов дислоцировались украинские военные. Данные позиции российско-оккупационные войска постоянно обстреливали, поэтому здесь осталось немало неразорвавшихся мин и других взрывоопасных боеприпасов», – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что, по оценкам специалистов, в том числе и международных структур, например Датской группы гуманитарного разминирования, которая с 2017 года действует на Донбассе, речь идет о десятках лет кропотливой работы. «Основные наши задачи – найти и обезвредить. Взрывные устройства имеют разный калибр и мощность. В некоторых радиус поражения – от 150 до 200 метров. Поэтому один неосторожный шаг может стоить жизни», – сказал командир сводной группы разминирования майор Евгений Мекшун.

Напомним, если боевые действия на Донбассе прекратятся в ближайшее время, то на полную очистку территории от взрывоопасных предметов понадобится 50 лет и от 800 миллионов до миллиарда долларов.

Как сообщалось ранее, на подконтрольной Украине территории Донбасса заминировано примерно 700 тыс. гектаров: около 560 тыс. в Донецкой области и почти 120 тыс. – в Луганской. Также сообщалось, что Минобороны разработало интерактивную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами. Сейчас она работает в тестовом режиме.

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