Кандидат в преемники Могерени выступил за продолжение санкций против РФ

Жозеп Боррель, бывший министр иностранных дел Испании, кандидат на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, выступил за продолжение санкций против России. Об этом Боррель сказал во время своих слушаний в Европарламенте, сообщает «Европейская правда».

«Мы должны продолжать санкции против России до тех пор, пока не произойдет тектонического изменения», – отметил дипломат.

Он отметил, что это потребует значительного единства внутри ЕС, ведь одна страна может заблокировать их продолжение. В то же время, сказал он, изменение этого механизма, «вряд ли решит все наши геополитические проблемы».

Дипломат напомнил, что «санкции ввели по двум причинам: незаконная аннексия Крыма и нарушения территориальной целостности в определенных районах Украины». «Пока Россия не изменит свой подход к этому, санкции должны продолжаться», – добавил он, одновременно выступив за сохранение «стратегического диалога» с Москвой в сферах, где это возможно.

Боррель также заявил о намерении поддерживать демократию и территориальную целостность Украины.

Как ожидается, Боррель с 1 ноября сменит на посту итальянку Федерику Могерини, которая руководила дипломатией ЕС последние пять лет.

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