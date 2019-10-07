Эксперт рассказал, может ли Украина отказаться от «формулы Штайнмайера»

Письмо представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы специальному представителю председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартину Сайдику не несет юридической ответственности. Об этом рассказал глава совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский, передает «Слово і Діло».

По его словам, письмо, которое Леонид Кучма передал Мартину Сайдику, ни к чему не обязывает Украину. Он отметил, что документ нельзя рассматривать как официальный в силу того, что он подписан одной стороной.

«Документ был подписан только представителем Украины. Кучма не является государственным служащим. Он не несет юридической ответственности за то, что там подписано», – сказал Грабский.

Эксперт уточнил, что есть три разных документа, которые трактуются по-разному и под каждым из них стоят подписи. Он добавил, что в любом документообороте есть порядок согласования, когда исполнители берут на себя ответственность. Эти документы не были согласованы даже между собой.

Кроме того, уточнил Грабский, это так называемое сообщение о намерениях, согласно которому мы готовы работать в данном формате. Эксперт указал, что если Украину не устраивает документ, то нет никакой силы, которая сможет заставить выполнять его.

Сергей Грабский также обратил внимание на митинги, которые прошли в столице и регионах против реализации «формулы Штайнмайера».

По его мнению, это свидетельствует о том, что в Украине уже сформировалось гражданское общество и есть прослойка людей, которых сложно обмануть.

Более того, протесты в регионах и столице – частично спасательный круг для власти, акцентировал эксперт. Он пояснил, что события, которые происходят в Украине, также можно использовать в качестве аргументации.

«В частности, есть глас народа, к которому власть прислушивается. В связи с этим нужно отложить рассмотрение документов на некоторое время. Тем более все основания есть. Митинги – это шанс для власти отмотать все назад и принять решение, которое удовлетворило бы все стороны», – считает Сергей Грабский.

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