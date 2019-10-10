Россия должна заплатить более 2 млн грн переселенцам из Луганской области

Судья Шевченковского районного суда города Львова Павел Эдер постановил взыскать с государства Российская Федерация ущерб в пользу семьи переселенцев из Луганской области Виктории Диканьской и ее десятилетней дочери Дианы. Решение было принято 30 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правозащитной общественной организации «Сила права».
Так, суд постановил «взыскать с Российской Федерации в пользу Диканьской Виктории Олеговны моральный ущерб в размере 1 млн 46 тыс. 320 грн, а также взыскать с Российской Федерации в пользу Диканьской Дианы Олеговны моральный ущерб в размере 1 млн 46 тыс. 320 грн».
«Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации РФ части территории Луганской области, семья Диканьских была вынуждена уехать из села Краснодон и переселиться во Львов. На момент вынужденного переселения маленькой Диане было лишь 7 лет», – говорится в сообщении.
Как сообщил глава движения «Сила права» Андрей Сенченко, на сегодня в организации оценивают ущерб гражданам примерно в 300 млрд евро. «На протяжении пяти лет мы последовательно наступаем на Российскую Федерации на юридическом фронте. Наша цель – заставить агрессора заплатить за преступления против Украины и помочь каждому украинцу получить справедливую денежную компенсацию морального и материального вреда, причиненного вооруженной агрессией РФ против Украины и оккупацией части территории нашей страны», – сказал он.
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