Не могут договориться: В Мариуполе решают, ликвидировать ли мусоропроводы в многоэтажках (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) жители не могут договориться: ликвидировать ли мусоропровод в многоэтажках или оставить. На сайте местных петиций одни мариупольцы предлагают отказаться от мусоропроводов, другие – требуют даже не рассматривать такую ​​возможность.

193 против 107 – на сайте местных петиций продолжается сбор голосов за и против ликвидации мусоропроводов в многоэтажках. Первая набрала уже более половины необходимых голосов. Среди сторонников ликвидации и председатель ОСМД Алексей Пивень. По его мнению, мусоропровод – источник антисанитарии, а также создает опасность пожара.

«Люди у нас разные, могут кинуть бычок в мусорокамеру, он загорится. Куда пойдет огонь, непонятно. Может щитовая загореться», – считает председатель ОСМД.

А вот автора противоположной петиции поддерживает пенсионерка Людмила Хоменко. «У нас очень много пожили людей в подъезде, в доме. И когда начинается гололед, тогда он нужен этот мусоропровод, чтоб люди не падали. Потому что в гололед – скользко для нас», – пояснила женщина.

Коммунальщики же уверены, что этот вопрос надо решать не на городском уровне, а индивидуально. Подчеркивают, что ликвидировать мусоропровод в подъезде можно с согласия большинства его жителей.

«Если в одном доме люди живут и хотят пользоваться, то я не вижу смысла улаживать это на уровне какого-то регуляторного акта», – отметил начальник управления жилищного фонда Андрей Гутников.

Петиции же рассмотрят, если они наберут 250 и более голосов. Продлится сбор онлайн-подписей в течение 2 месяцев.

Источник: ТК «Сигма»

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