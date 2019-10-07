В Покровске на проблемной дороге ограничили движение транспорта (Видео)

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) из-за капитального ремонта дороги ограничили движение транспорта на улице Шмидта. Однако, водители жалуются, что на некоторых участках пути остаются глубокие ямы.

Со стороны днепровской трассы на улице Шмидта огромные лужи и выбоины. Далее, жалуются водители, еще хуже. «Ямы большие. Ходовая ломается, колеса ломаются», – говорит водитель Максим.

Посреди дороги на Шмидта – строительный котлован. Как объясняют коммунальщики, здесь продолжается капитальный ремонт, поэтому движение перекрыли. По словам водителей, приходится объезжать по соседним улицам. «Пока объедешь, лишний круг даешь, чтобы ехать по этим ямам. Есть такие участки, что вообще не объедешь», – говорит водитель.

Коммунальщики уверяют, что неудобства временные. На месте котлована подрядчики строят прочную дорожную основу, чтобы в дальнейшем не было деформации асфальта.

Сейчас слои асфальта укладывают в конце улицы Шмидта. Позади уже несколько километров новой дороги. «Мы производим обустройство нижнего слоя из асфальтобетона. Изначально на данном участке был произведен демонтаж старого бордюрного камня. В последующем проводилась фрезеровка основания и замена разрушенных участков основания», – рассказал подрядчик Сергей Ходачек.

Дорожники будут работать до первых холодов. Однако, по мнению чиновников, полностью отремонтировать проблемную дорогу в этом году уже не удастся. «Для завершения ремонта, который включает и благоустройство остановки, освещения, необходимо еще около 130 миллионов гривен, ведутся поиски дополнительных источников финансирования. По мере их поступления мы будем продолжать ремонтные работы», – сообщила исполняющая обязанности Покровского городского головы Ирина Сущенко.

Однако, в горсовете заверили, что часть дороги, которую не успеют отремонтировать, местные коммунальщики подлатают своими силами.

Источник: ТК «Донбасс»

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